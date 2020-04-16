Борьба с COVID-19: Для украинских врачей проведут телемост с китайскими коллегами

Врачи из больниц разных регионов Украины примут участие в телемосте с китайскими медиками, который состоится в ближайшее время. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Вчера во время разговора с послом Китайской Народной Республики мы договорились о проведении телемоста между китайскими и украинскими врачами. Сейчас мы выстраиваем формат этого телемоста. Наша задача, чтобы к этому телемосту для обмена опытом были привлечены как можно больше наших врачей, которые сегодня работают в больницах Украины, и чтобы они могли получить информацию о борьбе с эпидемией, о лечении больных» – рассказал Степанов.

По его словам, такой телемост будет организован в ближайшее время.

Глава Минздрава также сообщил, что с 15 апреля начала работу профессиональная онлайн-платформа для консультаций врачей региональных больниц с ведущими анестезиологами национального уровня.

«Вчера уже запустили в тестовом режиме онлайн-платформу консультаций ведущих анестезиологов страны для всех реаниматологов, которые работают в больницах, определенных для борьбы с COVID-19. К платформе уже присоединились 100 медицинских учреждений, в ближайшие дни присоединятся остальные», – сообщил Степанов.