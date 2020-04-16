Обмен пленными: С неподконтрольной Донетчины возвращаются 9 человек (Фото)

Украинская сторона забрала 9 украинцев, которых удерживали на неподконтрольной украинским властям части Донетчины, в ходе обмена пленными сегодня, 16 апреля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«В эти минуты начался 3-й этап взаимного освобождения граждан по формуле "всех на всех" в первой локации – КПВВ "Майорское". В целом сегодня на подконтрольную правительству Украины территорию будут возвращены 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей», – сообщила Денисова.

«Безусловно, карантинные ограничения существенно повлияли на переговорный процесс. Он был тяжелым. Но, как видим, совместные усилия всех, кто был вовлечен в эту важную работу, дали свой результат. Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи», – добавила она.

Также Денисова сообщила, что из неподконтрольной Донетчины возвращаются 9 граждан Украины. «В частности, среди них – Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года», – сообщила омбудсмен.

Напомним, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что на КПВВ «Майорское» встретили первых освобожденных из плена украинцев.

Ранее сообщалось, что удерживаемые на неподконтрольной украинским властям части Луганской области люди сегодня, 16 апреля, прибыли к месту обмена пленными на линии соприкосновения в районе моста у Счастья.