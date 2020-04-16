На неподконтрольном Донбассе продолжают скрывать летальные случаи от COVID-19, – Минреинтеграции

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса и в Крыму местные «власти» отрицают наличие летальных случаев, которые стали последствием коронавирусного заболевания. Об этом заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Минреинтеграции внимательно следит за ситуацией во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, Автономной Республике Крым и г. Севастополе по распространению эпидемии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Анализ имеющейся информации свидетельствует о повышенных рисках для жителей ВОТ вследствие политики двойных стандартов российских оккупационных администраций в отношении местного населения», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как отмечается, по состоянию на утро 15 апреля, «администрации» на временно неподконтрольных украинским властям территориях признали такое количество инфицированных коронавирусом:

в Крыму – 34 человека (более 2,7 тыс. в различных режимах медицинского наблюдения);

в Севастополе – 8 человек (более 1,3 тыс. человек в разных режимах медицинского наблюдения);

в ОРДО* – 22 (около 9 тыс. в различных режимах медицинского наблюдения);

в ОРЛО* – 16 человек (около 4 тыс. в различных режимах медицинского наблюдения).

При этом наличие летальных случаев на всех ВОТ отрицается.

«Однако, по имеющимся сведениям, указанная статистика не соответствует действительности, уровень заболеваемости выше. В частности, летальные случаи с ярко выраженной симптоматикой коронавируса были зафиксированы на территории ОРЛО еще в марте, 4 апреля от коронавируса умер гражданин в Амвросиевской больнице (территория ОРДО), однако этот факт скрывается, вся медицинская документация изъята», – подчеркивают в Минреинтеграции.

Также сообщается, что после огласки в СМИ о случае в Амвросиевке «администрациями» в ОРДО принимаются дополнительные меры для сокрытия правды. Врачей заставляют подписывать обязательства о неразглашении информации, физически блокируют в медицинских учреждениях вместе с инфицированными, как это, например, произошло 11 апреля в Рудничной больнице в г. Макеевка и в клинической больнице №16 в г. Донецк. Во всех летальных случаях с симптомами коронавируса указываются другие причины смерти.

* Сокращения: ОРДО – отдельные районы Донецкой области, ОРЛО – отдельные районы Луганской области.