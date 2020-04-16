Несмотря на карантин, часть украинцев пойдет в храм на Пасху, – опрос

Праздновать Пасху дома и без гостей готовы в этом году большинство украинцев. И только 7% честно признались, что несмотря на рекомендации и карантинные запреты все равно пойдут в храм. Таковы исследования «Градус здоровья Украины. Обратная связь»*, которое проводилось 10-11 апреля.

Инфографика: скриншот видео ТК «Украина»

Каждый 4-й опрошенный в этом году в пасхальную корзину положит к пасхе и яйцам еще и антисептик. А каждый 10-й украинец верит, что вылечить коронавирус можно молитвой.

Инфографика: скриншот видео ТК «Украина»

Но стоит отметить, что среди опрошенных больше всего тех, кто боится прежде всего не самого коронавируса, а бедности из-за ухудшения экономической ситуации в стране.

*Исследование проведено на базе онлайн-платформы Gradus, 10-11 апреля, методом самозаполнения. Объем выборки – 753 и 532 респондента соответственно. Респонденты в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением выше 50 тыс. чел. Погрешность выборки не превышает 3,12%.

«Градус здоровья Украины. Обратная связь» – это совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research. Онлайн-анкетирование проводится в приложении «Gradus: социология в смартфоне».Основная цель проекта – получать объективную информацию из первых уст, поэтому организаторы призывают устанавливать приложение на мобильный телефон и проходить регулярные опросы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»