Подозревают COVID-19: В «ДНР» еще 15 человек взяли под наблюдение

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области за последние сутки под наблюдение с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 взяли 15 человек. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 10:00 16 апреля в ДНР зарегистрированы 26 случаев, летальных случаев нет, выписаны с выздоровлением 2 человека. На лечении находятся 24 человека», – утверждают в «ДНР».

«За последние сутки взяты под наблюдение 15 человек, 10 госпитализированы, 5 самоизолированы. Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находятся 239 человек, 8657 человек находятся на самоизоляции. Всего под наблюдением 8896 человек. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 58 человек», – добавляют в «республике».

Напомним, что в «ДНР» коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 2 медицинских работника.