Одному из освобожденных оказывают помощь в «скорой»: В Офисе президента показали фото

Некоторые украинцы, освобожденные из плена в ходе обмена, который прошел сегодня, 16 апреля, нуждаются в медицинской помощи. Фото освобожденных опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Как отметили в пресс-службе, 19 украинцев, которые находились в неволе на временно неподконтрольных украинским властям территориях, направятся на обязательную обсервацию.

«Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Для президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране. Украина должна освободить всех своих граждан», – сообщили в Офисе президента.

«Нынешнее освобождение демонстрирует действенность стратегии президента и соблюдение договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате в декабре 2019 года. Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, удерживаемых на территории оккупированного Крыма и в России. Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение», – добавили в пресс-службе.

На фото один из освобожденных получает помощь медиков в карете «скорой помощи».

Напомним, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что на КПВВ «Майорское» встретили первых освобожденных из плена украинцев.

Ранее сообщалось, что удерживаемые на неподконтрольной украинским властям части Луганской области люди сегодня, 16 апреля, прибыли к месту обмена пленными на линии соприкосновения в районе моста у Счастья.