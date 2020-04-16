На Донетчине за прошлые сутки не выявлены новые случаи COVID-19

По состоянию на 9:00 16 апреля, в Донецкой области зарегистрированы 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

По данным департамента здравоохранения ОГА, случаи заболевания зарегистрированы в городах: Мариуполь – 6, Бахмут – 1, Белозерское – 1, Дружковка – 2, Мирноград – 1 и Славянск – 1.

«Новых случаев заражения нет», – подчеркивают в облгосадминистрации.

Из этих случаев 1 завершился летальным исходом (в Дружковке), и 7 человек выздоровели от коронавирусной болезни, в том числе: 1 человек из Бахмута, 4 – из Мариуполя, 1 – из Белозерского и 1 – из Мирнограда.