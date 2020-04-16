Добро пожаловать в вечный карантин: В Мариуполе люди штурмуют открывшийся супермаркет (Фото, видео)

В Мариуполе в условиях карантина сегодня, 16 апреля, открылся новый супермаркет. Местные жители толпой хлынули в магазин. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, продуктовый маркет «Грация» был открыт в микрорайоне Кирова. Телеканал «ТV7 Мариуполь» публикует видео:

«В Мариуполе во время карантина открывают супермаркет. Толпа состоит преимущественно из пенсионеров. В масках – не все», – говорится в комментарии к видео.

Фото с места событий публикует и «Сайт города Мариуполя»:

Как рассказывают местные жители, такая толпа – из-за акции в честь открытия магазина. Каждому покупателю обещают бесплатно продуктовый набор, также проводится розыгрыш телевизора.

В толпе, хлынувшей в магазин, многие без масок, а о дистанции речь не идет вообще. В соцсетях – масса негативных комментариев. Люди возмущены поведением тех, кто не соблюдает карантинные ограничения. Также возмущения высказываются и в адрес владельца магазина. Жители Мариуполя отмечают, что при таком соблюдении карантина он будет длиться очень долго: