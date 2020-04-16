RU
Все новости

Добро пожаловать в вечный карантин: В Мариуполе люди штурмуют открывшийся супермаркет (Фото, видео)

16.04.20 12:39
Скриншот видео
Скриншот видео

В Мариуполе в условиях карантина сегодня, 16 апреля, открылся новый супермаркет. Местные жители толпой хлынули в магазин. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, продуктовый маркет «Грация» был открыт в микрорайоне Кирова. Телеканал «ТV7 Мариуполь» публикует видео:

«В Мариуполе во время карантина открывают супермаркет. Толпа состоит преимущественно из пенсионеров. В масках – не все», – говорится в комментарии к видео.

Фото с места событий публикует и «Сайт города Мариуполя»:

Скриншот видео

Как рассказывают местные жители, такая толпа – из-за акции в честь открытия магазина. Каждому покупателю обещают бесплатно продуктовый набор, также проводится розыгрыш телевизора.

В толпе, хлынувшей в магазин, многие без масок, а о дистанции речь не идет вообще. В соцсетях – масса негативных комментариев. Люди возмущены поведением тех, кто не соблюдает карантинные ограничения. Также возмущения высказываются и в адрес владельца магазина. Жители Мариуполя отмечают, что при таком соблюдении карантина он будет длиться очень долго:

  • Сергей: «И самые старые лезут… Хотя о чем я говорю, что, никто не знает из них о самоизоляции? Пусть будет как есть»;
  • Татьяна: «Жесть»;
  • Денис: «Мозги не купишь»;
  • Виктория: «По ходу собственнику на все плевать»;
  • Алексей: «Я просто в ах**, так злость берет»;
  • Валерия: «Жеееесть»;
  • Олег: «Считаю, что владельца необходимо привлечь к ответственности за организацию массового мероприятия»;
  • Анна: «Люди совсем умом тронулись, наверное»;
  • Валерия: «Добро пожаловать в вечный карантин. Ужас какой.. Я с людей в шоке»;
  • Виктория: «Я в шоке! Да здравствует коронавирус!».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк