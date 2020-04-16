НВФ на неподконтрольном Донбассе несут эпидемиологическую угрозу, – Минреинтеграции

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что военные контингенты на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса являются фактором эпидемиологической угрозы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

«В то время, как гражданское население временно оккупированных территорий (ВОТ) лишено надлежащей медицинской помощи, испытывает недостаток лекарств и средств индивидуальной защиты, в отношении воинских контингентов оккупационные администрации пытаются принимать усиленные профилактические меры. Однако, именно военные контингенты в настоящее время являются фактором эпидемиологической угрозы», – говорится в сообщении.

По информации министерства, в «ДНР» на ротационной основе в течение марта–начале апреля было привлечено 120 специалистов-вирусологов из частей радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа Российской Федерации.

В Минреинтеграции также сообщают, что подконтрольные России военные подразделения на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, в Крыму и Севастополе переводятся на казарменный режим, ограничиваются контакты с членами семей, вводится запрет на получение первичной медицинской помощи в общественных больницах. Части российских военных, которые не задействованы в боевых действиях, решением руководства разрешено на период до мая уехать в Российскую Федерацию.

В то же время, в последние недели в «Л-ДНР» массово возвращаются люди, работавшие в Российской Федерации, в основном – в Москве. Часть из них «трудоустраивается» в военные контингенты незаконных вооруженных формирований, потенциально являясь носителями инфекции.

«В контексте 75-й годовщины победы в нацизмом во Второй мировой войне власти России запланировали проведение военных парадов. Они пока не отменены, до недавнего времени проводились репетиции, во время которых невозможно соблюдать требования по социальной дистанции», – отмечают в министерстве.

«1 апреля на территории так называемого "Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", созданного оккупационной администрацией на базе разрушенного российскими войсками аэропорта Луганска, во время репетиции парада потерял сознание один из боевиков так называемой "10-й артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса", который с очевидными симптомами коронавируса был доставлен в больницу. Вскоре заражение коронавирусом было зафиксировано у боевика так называемого "6-го отдельного мотострелкового полка"» – рассказали в Минреинтеграции.

Кроме того, по имеющейся информации, 5 апреля в Донецке с установленным диагнозом COVID-19 госпитализирован сотрудник ФСБ РФ, который недавно прибыл из России.