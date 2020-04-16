Обмен пленными: В Красном Кресте рассказали о дополнительных мерах предосторожности из-за коронавируса

Международный комитет Красного Креста (МККК) рассказал о дополнительных мерах, которые были приняты из-за коронавируса во время обмена удерживаемыми лицами между Украиной и «Л-ДНР». Об этом говорится в заявлении МККК, обнародованном сегодня, 16 апреля, на официальном сайте организации.

В заявлении отмечается, что освобождение пленных имеет большое гуманитарное значение, поскольку люди возвращаются к своим родным по обе стороны линии соприкосновения.

«Из-за пандемии COVID-19 предусмотрены дополнительные меры для тех, кто освобождает задержанных, самих освобожденных задержанных, тех, кто их встречает, и представителей МККК. Целью этих мероприятий является создание безопасных условий и уменьшения рисков COVID-19 для них и их близких», – говорится в заявлении.

В Международном комитете Красного Креста также подчеркнули, что «гуманитарную ценность освобождения людей, задержанных во время конфликта, нельзя недооценивать».

«Прошло шесть тяжелых лет конфликта и разлуки. Поэтому важно принимать меры, которые приумножают человечность и заботу, ведь даже конфликты должны иметь границы. Также важно, что даже во времена COVID-19 задержанных продолжают освобождать, и они смогут наконец встретиться со своими семьями. Крайне важно, что такие операции могут совершаться с соблюдением основных гуманитарных стандартов по обеспечению достоинства и безопасности освобожденных лиц и с учетом их личного желания», – отметили в МККК.

Напомним, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что на КПВВ «Майорское» встретили первых освобожденных из плена украинцев.

Ранее сообщалось, что удерживаемые на неподконтрольной украинским властям части Луганской области люди сегодня, 16 апреля, прибыли к месту обмена пленными на линии соприкосновения в районе моста у Счастья.