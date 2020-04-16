В Покровске начнут выдавать продуктовые наборы безработным

В Покровске (Донецкая обл.) стартует программа оказания помощи людям, которые потеряли работу из-за карантина. Об этом сообщила и.о. городского головы Ирина Сущенко на своей странице в Facebook.

«В Покровске начинается программа помощи людям, которые потеряли работу во время карантина, не имеют другого дохода и стоят на учете в центре занятости. Им будут выдаваться продуктовые наборы на регулярной основе в течение всего карантина», – рассказала и.о. мэра.

По информации об оказании помощи необходимо обращаться в Контактный центр по тел. 0-800-300-101.

Ирина Сущенко также сообщила, что в городе продолжается выдача продуктовых наборов по линии Министерства социальной политики. С момента начала работы данной программы выданы уже 984 продуктовых набора.

Кроме того, городской совет доставит людям льготных категорий праздничные пасхальные куличи.

«Мы понимаем, что сейчас карантин и необходимо оставаться дома, потому куличи будут освящены в церкви и переданы людям домой в праздник Светлого Воскресения. Заявки на доставку пасок люди старшего поколения могут оставить в Контактном центре», – добавила Сущенко.

Она отметила, что в данное время в Покровске, Родинском и Шевченко нет случаев заражения коронавирусом, 9 человек находятся на самоизоляции.