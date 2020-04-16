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Для освобожденных из плена созданы комфортные условия обсервации, – Кириленко (Видео)

16.04.20 15:36
Скриншот видео со страницы в Facebook Павла Кириленко
Скриншот видео со страницы в Facebook Павла Кириленко

Для освобожденных сегодня, 16 апреля, в ходе обмена пленными украинцев будут созданы все условия, чтобы 14-дневную обсервацию они прошли комфортно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Своих граждан освобождаем, несмотря на пандемию и объявленный карантин. Создали условия, чтобы при обязательной 14-дневной обсервации, которую им необходимо пройти, они чувствовали себя комфортно», – сообщил Кириленко.

Напомним, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что на КПВВ «Майорское» встретили первых освобожденных из плена украинцев.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля освобождены 20 украинских граждан, удерживавшихся на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.

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