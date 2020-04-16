«Мы освобождаем всех»: Владимир Зеленский отреагировал на обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний обмен пленными на Донбассе и пообещал вернуть всех украинцев, которые удерживаются в неволе. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Ужгород, сообщает «Сегодня».

«У меня только позитивные эмоции. Во-первых, что мы возвращаем наших людей, наших граждан Украины. Я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военнослужащих, и героев, и наших политзаключенных, и обычных граждан. Для нас обычные граждане такие же герои, потому что они были за решеткой, они защищали нашу страну. Я рад, что первая часть наших граждан уже освобождена – это те, кто находился на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас осуществляются действия, чтобы освободили часть людей из Луганской области. Как мы и говорили – мы возвращаем всех в рамках Минских договоренностей, в рамках договоренности "нормандской четверки". Мы освобождаем всех и будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой», – сказал Зеленский.

Напомним, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что на КПВВ «Майорское» встретили первых освобожденных из плена украинцев.

Ранее сообщалось, что удерживаемые на неподконтрольной украинским властям части Луганской области люди сегодня, 16 апреля, прибыли к месту обмена пленными на линии соприкосновения в районе моста у Счастья.