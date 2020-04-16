Минная безопасность: Канада и ООН запустили новый проект на востоке Украины

Программа развития ООН в Украине (ПРООН) в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительства Канады запустила новый проект по противоминной деятельности на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Через 6 лет с начала вооруженного конфликта на востоке Украины мины и взрывоопасные предметы все еще приводят к гибели и ранениям гражданских лиц. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало, что в период с апреля 2014 по декабрь 2019 года от мин пострадали более 1 тыс. человек: 327 гражданских лиц погибли, а еще 750 – получили травмы», – отмечают в ПРООН.

Согласно отчетам УВКПЧ ООН, только в 2019 году на востоке Украины от мин погибло 17 человек, еще 42 человека получили травмы и увечья, страна остается одной из самых заминированных в мире. Большие участки территории по обе стороны линии разграничения остаются загрязнены наземными минами и взрывоопасными предметами, из-за которых гражданское население не имеет доступа к сельскохозяйственным землям, школам и другим основным услугам.

Проект будет охватывать следующие направления работы:

проведение образовательных и просветительских мероприятий;

совершенствование системы управления информацией по противоминной деятельности;

оказание психологической поддержки лицам, пострадавшим от мин;

продолжение дальнейшей координации противоминных инициатив через Сабкластер по вопросам противоминной деятельности для дальнейшей поддержки правительства Украины;

предоставление стратегической поддержки правительству Украины для разработки Национальной противоминной стратегии и предоставление необходимой поддержки органам местной власти для разработки противоминных стратегий на местах.

«Даже в эти сверхсложные времена, когда внимание всего мира приковано к вызванным глобальной пандемией новым, невиданным ранее вызовам, на которые мы должны как можно быстрее реагировать, тревожное количество минных инцидентов не может оставаться без внимания», – сказал Виктор Мунтяну, руководитель Программы ООН по восстановлению и развития мира.

По его словам, данный проект, который реализуется при поддержке правительства Канады, является важным шагом к повышению безопасности громад на востоке Украины и сохранению мира в долгосрочной перспективе.