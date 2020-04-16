На Луганщине общественная организация дезинфицирует полицейские участки

Общественная организация «ЗооКонтроль» (г. Харьков) в период с 26 марта по 15 апреля дезинфицировала полицейские учреждения Луганской области, а также остановки, детские площадки и другие объекты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 апреля, во время пресс-конференции на тему «Особенности и риски деятельности полицейских во время карантина: проблемы и решения. Опыт ОО "ЗооКонтроль"» сообщила спикер общественной организации «ЗооКонтроль» Наталья Зозуля.

По ее словам, общественная организация «ЗооКонтроль» из Харькова – единственная в Украине, имеющая мобильные ветеринарные комплексы. Главное направление ее работы – это отлов бездомных животных, их стерилизация. Также животным делают прививки от бешенства, их чипируют и вносят данные в реестр. Кроме того, это передержка и возвращение животных в ареал обитания.

«Дело в том, что цель нашей организации – это защита населения от опасных инфекций, общих для людей и животных. На время введения карантина в Украине "ЗооКонтроль" уже имел опыт проведения дезинфекции помещений, специальное оборудование, препараты для борьбы с вирусами, в том числе и коронавирусом», – сообщила Наталья Зозуля.

Также она рассказала о том, что директор ОО «ЗооКонтроль» Андрей Ревенко предложил городскому голове Попасной продезинфицировать помещение мэрии. Кроме того, с 26 марта по 15 апреля специалисты организации за собственные средства продезинфицировали в Попасной и Северодонецке остановки общественного транспорта, подъезды, детские площадки, помещения Пенсионного фонда и других служб, которые работают во время карантина, блокпосты.

«Но главным направлением этой благотворительной работы организации стали полицейские учреждения Луганской области», – отметила Зозуля.