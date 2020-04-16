Обмен пленными: В районе моста у Счастья украинская сторона забрала 11 человек (Фото)

Сегодня, 16 апреля, в ходе обмена пленными на линии сопрокосновения в районе моста у Счастья украинская сторона забрала 11 человек, в «ЛНР» были переданы 4 человека. Об этом сообщила представитель «ЛНР» Ольга Кобцева, передают местные интернет-ресурсы.

«ЛНР и Киев завершили согласованный в рамках Контактной группы обмен удерживаемыми лицами. Украинская сторона передала ЛНР 4-х людей, Киеву передали 11 удерживавшихся лиц», – уверяют в «ЛНР».

«В ходе состоявшейся 8 апреля видеоконференции Контактной группы ЛНР и Киев договорились провести не позднее 17 апреля обмен удерживаемыми лицами по формуле "11 на 8". Позднее один из тех, кто обратился к ЛНР с просьбой об обмене, подтвердил свой отказ от участия в нем. Непосредственно перед обменом от участия в нем отказались еще 3 человека», – добавили в «республике».

Ранее сообщалось, что удерживаемые на неподконтрольной украинским властям части Луганской области люди сегодня, 16 апреля, прибыли к месту обмена пленными на линии соприкосновения в районе моста у Счастья.

Напомним, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что на КПВВ «Майорское» встретили первых освобожденных из плена украинцев.