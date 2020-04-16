Каритас Краматорск передал помощь инфекционной больнице Мирнограда (Фото)

Благотворительный фонд «Каритас Краматорск» предоставил моющие средства Мирноградской инфекционной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Сообщается, что гуманитарный груз направлен на борьбу с COVID-19. Всего в качестве помощи переданы 225 бутылок моющего средства и 10 канистр средства для стирки.

Фото: пресс-служба Донецкой облгосадминистрации

«Эту помощь нам передал "Каритас-Украина", который сейчас организовал по всей стране акцию сбора различных средств для нуждающихся. Мы будем по мере возможности стараться помогать обществу, нашей власти преодолеть этот недуг. Такие вещи уже поехали людям по домам, домам престарелых, чтобы облегчить их положение, поэтому с каждым днем наша помощь будет расти», – отметил директор Благотворительного фонда «Каритас Краматорск» Василий Иванюк.

По словам Василия Иванчука, когда еще не был объявлен карантин, «Каритас Краматорск» уже шил защитные маски. Пока «Каритас Краматорск» шьет для нуждающихся людей, армии, значительная часть масок передана для Краматорского пограничного отряда. Под особой опекой престарелые, многодетные семьи и буферная зона, куда восстановлены поездки по предоставлению продуктовых наборов.