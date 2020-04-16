Больше миллиона людей за месяц: Безработица в Украине достигла максимума за 15 лет

За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 млн человек. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает «Экономическая правда».

«По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет», – подчеркнул Чижиков.

По информации ТПП, в первую очередь, работу потеряли люди, неформально занятые в отраслях, деятельность которых была остановлена на время карантина, – это около 1 млн человек. Всего в "остановленных" отраслях занято около 4 млн человек. Также в большинстве случаев работу потеряли те люди, которые не смогли добираться на работу из-за остановки общественного транспорта.

«Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательное решение», – добавил Чижиков.

По оценкам ТПП Украины, общий объем поддержки бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составляет 9,3 млрд грн.