В Краматорске 2 новых подозрения на COVID-19, – горсовет

В Краматорске два новых подозрения на COVID-19. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«За прошедшие сутки в нашем городе прибавилось 2 новых подозрения на коронавирус», – говорится в сообщении.

Как уточняется, один человек госпитализирован в Константиновскую инфекционную больницу. Второй человек находится дома на самоизоляции.

Материалы пациентов направлены в вирусологическую лабораторию в городе Славянск.

Напомним, в Украине за минувшие сутки лабораторно подтверждены 397 случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусная инфекция выявлена у 29 детей и 104 медицинских работников.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9:00 16 апреля, в Донецкой области зарегистрированы 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.