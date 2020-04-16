Донетчина: Стало известно, сколько жилья приобрели для детей-сирот

В Донецкой области по субвенции из государственного бюджета приобретено 76 единиц жилья для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, в соответствии с Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2019 год» и распоряжением Кабинета министров Украины от 15.11.2019 №1081-р «О перераспределении и распределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству социальной политики на 2019 год», объем средств субвенции из госбюджета местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, направленный городам и районам области в 2019 году, составил почти 79 млн грн.

«Указанные средства предназначены для приобретения жилья 204 детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа и своевременно перечислены на счета детей, открытые в отделениях уполномоченных банков», – говорится в сообщении.

По состоянию на 15 апреля в рамках реализации указанной субвенции приобретено 76 единиц жилья, в том числе 75 единиц – по направлению денежной компенсации, 1 – приобретение жилья местными органами власти. Жилье приобретено в городах:

Авдеевка, Покровск, Селидово, Дружковка, Бахмут, Доброполье, Северск;

Бахмутском, Волновахском, Великоновоселковском, Добропольском, Покровском, Ясиноватском, Мангушском, Александровском, Никольском районах.

Как уточняется, работа в этом направлении продолжается.