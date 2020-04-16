13% населения Украины переболело гриппом и ОРВИ с начала эпидемического сезона

В Украине заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) почти на 60% ниже эпидемического порога. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Так, по данным организации, с 6 по 12 апреля ОРВИ и гриппом заболели 75 403 человека. Из этого количества 39% – дети. «Интенсивный показатель заболеваемости составил более 197 на 100 тыс. населения, что на 58,6% меньше эпидемического порога по Украине», – говорится в сообщении.

В этот же период, по результатам лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), не определены вирусы гриппа. «За неделю не поступало сообщений о летальных случаях в результате гриппа», – уточняется в сообщении.

В то же время, как отмечается, с начала эпидемического сезона (30 сентября 2019 года) от осложнений, вызванных гриппом, умер 71 человек. «Ни один умерший человек не был вакцинирован против гриппа», – подчеркнули в Центре общественного здоровья.

В целом, с 30 сентября 2019 года до 12 апреля этого года гриппом и ОРВИ переболело 13% населения Украины. «Интенсивный показатель заболеваемости – на уровне аналогичного периода прошлого сезона», – отмечается в сообщении.

С начала эпидемического сезона прививки сделали 238 027 человек.

В Центре общественного здоровья отметили, что лучшая профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация.

Напомним, что новая коронавирусная инфекция COVID-19, грипп и ОРВИ имеют сходную клиническую картину. В обоих случаях развивается респираторное заболевание.