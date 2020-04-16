В Новоайдаре стартовал ремонт участка дороги в направлении Северодонецка

В Новоайдаре (Луганская обл.) стартовали работы по ремонту участка дороги в направлении Северодонецка в рамках проекта «Большое строительство». Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Так, 15 апреля еще один подрядчик приступил к фрезерным работам на дороге Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар. Ожидается, что в ближайшие дни будут работать все три подрядные организации по всей дороге, которая соединяет Северодонецк и Станицу Луганскую.

Подрядчик будет проводить текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар, на участке км 7+400 – км 44+960 в Луганской области.

Представитель подрядчика, руководитель проекта на Луганщине Николай Азацкий сообщил, что сейчас начаты работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия.

По его словам, вскоре, после фрезерования первых участков дороги, начнутся работы по обустройству основания дороги органо-минеральной смесью. Затем дорожники будут укладывать нижний выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

Фрезерование будет проходить ежедневно. «Планируем за смену "проходить" до 8 тыс. кв метров фрезерования. Все работы по фрезерованию планируем закончить до конца мая», – сообщил Азацкий.

Следующий этап – укладка основания дороги органо-минеральной смесью. «Вторая бригада вслед выполняет устройство дорожного основания. Укладывать будем на подготовленных, уже отфрезерованных участках. Такие работы мы начинаем 20 апреля. За смену планируем "проходить" около 1 км дороги, то есть за смену 2 тыс. тонн смеси. Данный этап – укладка слоя основания по всему участку дороги планируем закончить до конца июня», – рассказал представитель подрядчика.

Следующий этап – проведение работ по укладке нижнего выравнивающего слоя из крупнозернистого асфальтобетона. Начало работ – с 25 апреля (на первых подготовленных участках). Работы по укладке нижнего выравнивающего слоя из крупнозернистого асфальтобетона (по всему участку дороги) планируют закончить в середине июля.

Конечный этап – укладка верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона. Кроме того, будут проведены работы по планированию обочин и вырубки поросли.

«По факту, речь идет о создании новой, качественной и современной дороги», – отметили в пресс-службе.

Также Азацкий сообщил, что на Луганщине будет работать мощная современная техника зарубежного производства. Здесь, на участке от Новоайдара до Северодонецка, будут работать 30 единиц дорожно-строительной техники (фрезы, катки, асфальтоукладчики), около 40 самосвалов.

Во время проведения работ дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне.

Напомним, что 14 апреля в Станице Луганской стартовали работы по ремонту дороги, которая соединяет поселок с Северодонецком.

Также сообщалось, что в Счастье монтируется асфальтобетонный завод, который будет обслуживать ремонт дороги Северодонецк – Станица Луганская.