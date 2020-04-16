Соцпроект «Помощь рядом»: Нуждающиеся жители Донецкой и Луганской областей могут оставлять заявки

В Украине для оказания адресной помощи уязвимым слоям населения в период карантина, в том числе в Донецкой и Луганской областях, создана информационная онлайн-платформа «Допомога поруч» («Помощь рядом»). Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты населения.

«Новый социальный проект должен создать условия для привлечения благотворительных, общественных организаций, бизнеса, волонтеров для оказания помощи людям, которые в ней нуждаются, и обеспечить координацию действий его участников», – говорится в сообщении.

Как сообщила глава ведомства Марина Лазебная, информационная платформа призвана помочь тем, кому нужна забота. «Каждый может сделать заявку о том, кому нужна помощь. И все неравнодушные: бизнес, волонтеры, благотворители, общественные организации, и правительство, и местная власть, все вместе будем помогать людям», – заявила она.

Как уточняется, пользователями данного сервиса определены структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения областных, Киевской городской государственных администраций, Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.

По словам министра, граждане смогут обращаться на «горячие» телефонные линии, которые будут работать при местных органах власти, и оставлять информацию о потребности в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки этих товаров. Ежедневно на онлайн платформе «Помощь рядом» будет размещаться информация о потребности в помощи и отчет о ее предоставлении.

Лазебная отметила, что благодаря этому социальному онлайн-проекту оперативно будут определяться потребности, предоставляться соответствующая помощь и социальные услуги. Прежде всего, одиноким, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста; одиноким, одиноко проживающим людям с инвалидностью; неполным семьям с детьми до 14 лет, в том числе детьми с инвалидностью и другим социально уязвимым слоям населения.

Ссылка на сайт платформы: https://dopomoga.msp.gov.ua/