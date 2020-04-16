За нарушение карантинного режима: В Мариуполе закрыли супермаркет

В Мариуполе закрыли скандальный супермаркет. Об этом сообщает телеканал «ТV7 Мариуполь».

Через час после скандального открытия магазина в Центральном районе Мариуполя на место прибыли городские власти с полицией. Как результат – магазин закрыли.

На месте присутствовали заместители городского головы Ксения Сухова и Сергей Орлов. Причиной закрытия стало нарушение карантинного режима: сбор большого количества людей, организация массового мероприятия и несоблюдение дистанции между покупателями.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в условиях карантина сегодня, 16 апреля, открылся новый супермаркет. Местные жители толпой хлынули в магазин.