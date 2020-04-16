Официально: Опубликован список освобожденных в рамках обмена украинцев

Освобождение 20 украинских граждан, удерживавшихся на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса завершилось. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В Офисе президента также опубликовали список освобожденных людей.

Освобождены 9 человек, находившиеся в плену на неподконтрольной части Донецкой области:

Алакоз Александр (гражданский)

Гриненко Николай (военный)

Илюхин Николай (гражданский)

Карась Владимир (правоохранитель)

Костев Евгений (гражданский)

Помеляйко Александр (гражданский)

Садовский Александр (гражданский)

Сирык Вадим (гражданский)

Шайдов Виктор (военный)

Также, освобождены 11 человек, находившиеся в плену на неподконтрольной части Луганской области:

Желдак Виталий (гражданский)

Миронич Сергей (гражданский)

Можаев Валентин (гражданский)

Полозов Николай (гражданский)

Попова Алевтина (гражданская)

Русинов Сергей (гражданский)

Сливка Иван (гражданский)

Сливка Александр (гражданский)

Табачный Александр (гражданский)

Штиль Александр (гражданский)

Яковенко Александр (гражданский)

Напомним, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что на КПВВ «Майорское» встретили первых освобожденных из плена украинцев.

Ранее сообщалось, что удерживаемые на неподконтрольной украинским властям части Луганской области люди сегодня, 16 апреля, прибыли к месту обмена пленными на линии соприкосновения в районе моста у Счастья.