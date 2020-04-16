Освобожденным в рамках обмена пленными проведут тестирование на коронавирус, – Резников

Освобожденным в рамках обмена удерживаемыми лицами на Донбассе проведут тесты на COVID-19, а также окажут всю необходимую помощь. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что освобожденные в обязательном порядке пройдут все медицинские процедуры.

«Они пройдут все процедуры медицинского осмотра и контроля, в том числе тестирование [на коронавирус], для того, чтобы они не подвергали опасности своих близких и сами понимали, в каком физическом и психологическом состоянии они находятся», – сказал Резников.

По его словам, освобожденным из плена будет предоставлена вся необходимая помощь.

«Минреинтеграции будет общаться с каждым из них. Если это военные, ими будет также заниматься Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики. Есть предусмотренные в бюджете средства на выплату помощи людям, которые были в плену»,– резюмировал Резников.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля освобождены 20 украинских граждан, удерживавшихся на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина 24».