В прифронтовом Торецке восстановили два этажа инфекционного отделения больницы

В прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) восстановили 2 этажа инфекционного отделения Центральной городской больницы. Об этом сообщает военно-гражданская администрация города в Facebook.

«В течение марта-апреля, с начала распространения на территории Украины пандемии коронавируса силами неравнодушных жителей громады, среди которых предприниматели, руководители и работники предприятий и жители Торецка, восстановлены два этажа инфекционного отделения Центральной городской больницы», – сообщили в администрации города.

Восстановлено общее состояние помещений, восстановлены двери, проведено переоснащение и установка бытовых принадлежностей.

В военно-гражданской администрации также отметили, что больница включена в перечень учреждений здравоохранения ІІ очереди реагирования как объект, где будет происходить оказание медицинской помощи при выявлении коронавируса и непосредственная изоляция больных на время лечения в случае загрузки больными всего коечного фонда учреждений I очереди реагирования.