Пасха в карантин: В Донецкой ОГА обратились к жителям области

Жителей Донецкой области в период Пасхальных праздников просят ограничить передвижения. Такое заявление сегодня, 16 апреля, сделали в Донецкой областной государственной администрации, передает пресс-служба ДонОГА.

«С целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, учитывая эпидемическую ситуацию в стране, на Пасхальные праздники в период с 13:00 часов 18 апреля до 06:00 часов 21 апреля просим вас ограничить передвижения, уменьшить пребывание в общественных местах, выходить из дома в случае необходимости, сохраняя условия карантина», – говорится в сообщении.

Как уточняется, руководством ОГА, органами государственной власти и местного самоуправления области были проведены встречи с представителями крупнейших христианских церквей Донецкой области, на которых стороны выразили общее видение особенностей празднования Пасхальных праздников в текущем году.

Так, службы в храмах будут проводиться, однако, с участием не более 10 человек – для мирян трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах проведения богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, технически обслуживающие богослужения и обеспечивающие его онлайн-трансляцию.

Обязательным условием во время богослужения является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

«Просим вас внимательно и ответственно отнестись к таким мероприятиям! Ведь в первую очередь должны уберечь себя и своих близких! Берегите себя и оставайтесь дома!», – резюмировали в ДонОГА.

Напомним, что праздничные пасхальные литургии жители Донбасса смогут посмотреть по телевидению или в интернете, богослужения будут организованы в режиме видеотрансляций.

Также сообщалось, что в Донецкой области на этой неделе священники Православной церкви Украины (ПЦУ) начали освящать паски, чтобы люди на Пасху соблюдали карантинные меры.