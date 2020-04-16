Денисова рассказала несколько историй освобожденных из плена украинцев

Сегодня, 16 апреля, на Луганщине в районе Счастья были освобождены 11 человек, которых удерживали в плену «ЛНР». Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook рассказала о нескольких из них.

Омбудсмен поздравила всех с освобождением и отметила, что борьба за возвращение пленных продолжается.

«Виталий Желдак – относительно которого ко мне обращалась его мать в сентябре 2019 года с просьбой спасти сына. Он был осужден так называемым "Верховным судом ЛНР" и незаконно содержался в Славяносербской исправительной колонии Луганской области», – написала Денисова.

Также она рассказала об Александре Табачном. «Инвалид и ветеран МВД Украины, один из старейших, кто попал в плен и с 2019 находится на временно оккупированной территории Луганской области в Луганском СИЗО. Его жена, как только ей стало известно о задержании мужа, написала ко мне обращение. После чего начался процесс его освобождения», – отмечает омбудсмен.

В числе освобожденных есть женщина – Алевтина Попова, которая незаконно содержалась с 2018 года в исправительном учреждении неподконтрольного Луганска.

«Она была приговорена так называемым "судом ЛНР" за "государственную измену". В 2019 году отец Алевтины обратился ко мне с просьбой помочь вернуть дочь домой», – вспоминает Денисова.

Также в рамках обмена был освобожден Сергей Русинов, самый младший из граждан Украины, вернувшихся на подконтрольную правительству территорию.

«Он был задержан силовиками так называемой "ЛНР" в 2018 году из-за того, что в социальных сетях призвал к единству Украины и осуждал деятельность незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Украинский патриот был осужден к лишению свободы с отбыванием наказания в Славяносербской исправительной колонии. К сожалению вся родня парня осталась на временно оккупированной территории Луганской области, из-за чего они не имеют возможности ему помогать, но есть люди, которые хорошо его знают и готовы поддержать. Именно они обратились ко мне с просьбой передать Сергею помощь для быстрой адаптации в мирной жизни», – рассказала Людмила Денисова.

Омбудсмен также отметила, что передала в Центр освобождения заложников при Службе безопасности Украины более 80 обращений родственников и близких пленников с просьбами об освобождении.