В США призвали Россию освободить всех незаконно заключенных украинцев

В США призывают Российскую Федерацию немедленно освободить всех незаконно заключенных украинских граждан. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, передает «УНИАН».

«Мы приветствуем сегодняшнее известие о возвращении освобожденных удерживаемых лиц с подконтрольного России Донбасса и отдаем должное украинскому правительству за его постоянные усилия для достижения дипломатического решения подстрекаемого Россией конфликта в Украине», – сказано в заявлении.

«Несмотря на сегодняшний прогресс, многие украинцы остаются несправедливо заключенными Россией и ее приспешниками, а Россия продолжает незаконно нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, которые остаются несправедливо заключенными, и полностью вывести свои силы с территории Украины», – подчеркнули американские дипломаты.

В посольстве отмечают, что США будут поддерживать санкции против России, «пока российское правительство не вернет Украине контроль над Крымом и полностью не выполнит Минские соглашения».

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля освобождены 20 украинских граждан, удерживавшихся на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.