Начатые против активистов Майдана дела – работа российской агентуры в Украине, – Яценюк

Премьер-министр Украины 2014 – 2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк вместе с соратниками из НФ и Майдана пришли поддержать Татьяну Черновол в Печерский районный суд, где проходит заседание по политически мотивированным обвинениям ГБР. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Арсений Яценюк присутствовал на заседании Печерского райсуда как поручитель.

Перед началом судебного заседания политик подчеркнул, что сейчас инспирированы дела не только против Татьяны Черновол, так же начали уголовное производство против бывшего главы Института национальной памяти Владимира Вятровича «за то, что он проводил конференцию по голодомору»: «Так же идет масса дел против людей, которые были на Майдане, которые боролись и будут дальше бороться за независимость Украины».

«Виктор Янукович физически находится в России, а фактически он уже возвращается в Киев», – сказал Яценюк.

«То, что произошло вчера с задержанием генерала Службы безопасности Украины, который является одним из ключевых российских шпионов в украинской правоохранительной системе, для меня является свидетельством только одного – такие же шпионы сидят сейчас в Государственном бюро расследований и в Генеральной прокуратуре», – подчеркнул Яценюк.

«Дела, начатые против активистов Майдана, есть ничто иное, как работа российской агентуры в Украине», – подчеркнул он.

Арсений Яценюк обратился к президенту Украины и председателю Службы безопасности Украины: «Безотлагательно проведите тщательную проверку и выявите всех российских крыс в ГБР и ГПУ. Отзовите политически мотивированные подозрения против Татьяны Черновол. Закройте уголовные производства против Вятровича».

«Остановите политические преследования и не идите по пути Виктора Януковича», – подчеркнул Арсений Яценюк.