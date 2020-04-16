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В «ДНР» готовятся изолировать территории на случай вспышки COVID-19

16.04.20 16:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

«Глава ДНР» Денис Пушилин поручил местным «администрациям» подготовить планы изоляции отдельных территорий в случае распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Целесообразно на всякий случай, ввиду разного рода рисков, каждому из городов проработать и заранее с учетом всех слабых мест выработать определенную программу. В связи с этим поручение: главам администраций городов и районов представить предложения для обеспечения режима изоляции отдельных территорий, включая мероприятия по ограничению доступа людей и транспортных средств», – заявил Пушилин во время видеоконференции.

Сообщается, что предложения по изоляции территорий должны быть подготовлены до 24 апреля.

Напомним, по состоянию на 16 апреля в «ДНР» подтвердили 26 случаев инфицирования COVID-19.

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