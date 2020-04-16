Возле Торецка в потенциально опасных районах устанавливают таблички «Стоп, мины!» (Карты)

В Донецкой области на территории Торецкого городского совета начата установка предупредительных знаков о минной опасности. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Военно-гражданской администрации города Торецка.

Мероприятие проводится в соответствии с Планом мероприятий по организации работ гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей на 2020 год, утвержденного Министерством обороны Украины. «Начата установка специальных отметок опасностей, связанных с минами и взрывчатыми предметами», – говорится в сообщении.

Как уточняется, общее количество потенциально опасных районов, которые официально учитываются с 2014 года, – 9 (включая села Дружба и Озеряновка, пгт. Пивденное и город Железное).

Устанавливаются отметки специального образца предупредительного знака – треугольника. Общий вид утвержден Постановлением КМУ от 17.04.2019 №372. «Знаки устанавливаются квалифицированными специалистами в области противоминной деятельности представительства "Хало Траст" в Украине для создания безопасной среды в рамках соглашения о сотрудничестве с Министерством обороны Украины», – добавили в пресс-службе ВГА.