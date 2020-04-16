Донетчина: Браконьеры наловили в море пеленгасов на 16 тыс. грн

В Донецкой области пограничники во время патрулирования побережья Азовского моря обнаружили браконьеров без документов и с запрещенными орудиями лова. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Так, участковые инспекторы отдела пограничной службы «Ялта» Донецкого погранотряда в районе ответственности обнаружили двух мужчин без документов, удостоверяющих личность, которые осуществляли лов живых биоресурсов с помощью запрещенных орудий (жаберной сеткой). «В указанную сетку, длиной 70 метров, уже попал пеленгас в количестве 24 единицы. Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 16 тыс. грн», – говорится в сообщении.

На место событий были вызваны представители Национальной полиции. Также было сообщено о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 249 УК – Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом. Наказывается штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.

Представителями полиции установлены личности задержанных. Участковыми инспекторами составлены протоколы по ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) – Нарушение пограничного режима.

По результатам следственных действий указанные водные биоресурсы и незаконные орудия лова изъяты сотрудниками отдела полиции.

По признакам уголовного преступления данные внесены в Единый реестр досудебных расследований.