Скандальное открытие супермаркета в Мариуполе: Открыто уголовное производство за нарушение правил карантина

В Мариуполе полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил карантина. Не соблюдая санитарных норм и ограничительных мер во время карантина, около сотни граждан собрались возле супермаркета. Администрация заведения также не приняла мер для безопасности покупателей. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

«В полицию Мариуполя поступило сообщение, что возле одного из супермаркетов в Центральном районе массовое скопление людей. Граждане не соблюдали дистанцию ​​между собой, некоторые были без защитных масок. Через несколько минут, как только торговое заведение начало свою работу, горожане вошли в помещение», – говорится в сообщении.

На место выехали правоохранители. Они опросили свидетелей и очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

В полиции напоминают, что дистанция между гражданами в период карантина в очереди в супермаркеты или других магазинов не должна быть меньше 1,5 метра, а также с целью пресечения распространения вирусной инфекции обязательно следует находиться в общественных местах в защитных масках.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в условиях карантина сегодня, 16 апреля, открылся новый супермаркет. Местные жители толпой хлынули в магазин. Позже стало известно, что скандальный супермаркет закрыли.