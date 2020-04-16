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Три новых участка разведения сил на Донбассе: Резников дал прогноз

16.04.20 16:39
Фото: скриншот видео «Украина 24»
Фото: скриншот видео «Украина 24»

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу могут быть согласованы еще три участка разведения сил. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, Украина предложила шесть участков для такого разведения, и сейчас ведутся переговоры с противоположной стороной. «И у меня есть такой сдержанный оптимизм, что, возможно, на следующей сессии работы ТКГ мы выйдем на взаимопонимание по трем следующим участкам разведения», – сказал Резников.

Он уточнил, что принятие решения по этому вопросу является одним из условий проведения следующего саммита в «Нормандском формате».

Ранее сообщалось, что освобожденным в рамках обмена удерживаемым лицам на Донбассе проведут тесты на COVID-19, а также окажут всю необходимую помощь.

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