25 тыс. тестов для Киевской области: Фонд Рината Ахметова продолжает помогать государству в борьбе с коронавирусом

Сегодня Фонд Рината Ахметова передал 25 тыс. экспресс-тестов для выявления вируса COVID-19 медикам Киевской области. Вручение состоялась в городской больнице № 3 Белой Церкви. Отсюда тесты будут распределены по всей области, сообщает пресс-служба Фонда.

«По личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова, на борьбу с коронавирусом в Украине направлено 300 млн грн. В тесной координации с Министерством здравоохранения Украины Фонд закупает и передает медикам Украины средства индивидуальной защиты и оборудование, но именно тесты имеют первоочередное значение. Они помогают понять масштабы проблемы в каждом отдельно взятом регионе и изолировать людей, заразившихся коронавирусом. 25 тыс. тестов, которые сегодня получают медики Киевской области, это финальная партия из 300 тыс. тестов, закупленных Фондом для государственных больниц во всех регионах страны. Специалисты высоко оценивают качество тестов и их эффективность в борьбе с распространением вируса», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в регионе: «К сожалению, результаты медицинских исследований показывают, что существует крайне неприятная тенденция заболеваемости коронавирусом в Киевской области. Уже 234 больных выявлено. У каждого много контактных лиц, которых необходимо протестировать на вирус. Благодарим Фонд Рината Ахметова за эти 25 тыс. тестов. Мы сможем выявлять инфицированных и изолировать их, чтобы не доводить ситуацию до критической».

Городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий поблагодарил Фонд Рината Ахметова за помощь и отметил, что в это тяжелое время очень важно держаться вместе: «Мы умеем объединяться. Государство и бизнес сегодня сообща борются с эпидемией страшного вируса. Просим население присоединиться к этой борьбе и не выходить без острой необходимости из дома».

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова, по личному решению учредителя, закупил для медиков Украины 300 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса и передал их в Стабилизационный фонд, созданный при президенте Украины.

Ранее тесты поступили в государственные больницы в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской областях, а также в город Киев.

Ринат Ахметов направил на борьбу с COVID-19 300 млн грн. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы пандемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названых больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной «скорой помощи», переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один во время карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.