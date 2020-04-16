С 2014 года на Донбассе произошло 1973 несчастных случая из-за мин: Где были взрывы (Карты)

На Донбассе в марте 2020 года от мин и других взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) погибли 3 человека, 12 – получили ранения. Об этом, сегодня, 16 апреля, ссылаясь на данные из открытых источников, сообщает пресс-служба представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ/DRC) в Украине на своей странице в Facebook.

«В ежедневной рутине мы что-то делаем "на автомате", а что-то можем упустить. Но для жителей Донецкой и Луганской областей – особенно территорий возле линии разграничения – это роскошь. Здесь людям нужно помнить об опасности, которую может нести их следующий шаг. С 2014 года на этой территории произошло 1973 несчастных случая, виной которым были мины и ВПВ). В марте 2020 года от мин и ВПВ 3 человека погибло, 12 ранено», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего с июня 2014 года 635 людей было убито и 1 302 ранено минами и ВПВ.

Кроме того, в ДСБ представили карты, на которых можно увидеть, где произошли взрывы:

Напомним, ранее в ДСБ заявили, что 6 лет вооруженный конфликт на Донбассе негативно влияет на жизнь более 5 миллионов человек.