МОН предложило не проводить выпускные и «последние звонки»

Министерство образования и науки (МОН) предложило обойтись в этом году без праздников «последнего звонка» и выпускных балов. Об этом говорится в письме МОН о проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года, обнародованном сегодня, 16 апреля.

«С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера», – говорится в сообщении.

Напомним, что все изменения в образовательном процессе, которые внедрены в связи с карантином, теперь собраны на отдельном информационном ресурсе.