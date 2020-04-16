Евросоюз выделил пострадавшим от войны на Донбассе €13 миллионов

Европейский союз выделил €13 млн на гуманитарную помощь людям, которые страдают от конфликта на востоке Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии, пишет «Бабель».

Средства должны пойти как на поддержку людей, которых больше всего затронули последствия боевых действий, так и на противодействие эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. В Еврокомиссии отметили, что эту помощь получат люди по обе стороны линии разграничения.

Средства пойдут на ремонт поврежденных школ и медицинских учреждений, на поддержку водоснабжения и получения образования.

Вся гуманитарная помощь ЕС будет предоставляться через структуры ООН, Международного комитета Красного Креста и неправительственные организации.

При этом в Еврокомиссии призвали предоставить гуманитарным организациям доступ к неподконтрольным Украине территориям.