В неподконтрольной Горловке показали, какие у них продают паски (Фото)

В неподконтрольной украинской власти Горловке начали продавать пасхальные куличи. Но спрос на них пока невелик. Об этом говорится в сюжете местного телеканала.

Первые куличи в магазинах, хлебных киосках и супермаркетах появились в понедельник, 13 апреля.

Сейчас продают дрожжевые, сдобные, творожные куличи, различные по размеру и ценам.

Продавцы рассказывают, что в продаже куличи не только горловских производителей. «Паски нам также привозят из Макеевки – это частные цеха-пекарни, из Донецка. Но больше всего поставок из Горловки, так как местные производители ближе к нам. Перед началом сотрудничества поставщики нам привозили товар на дегустацию, мы на свой вкус выбрали, и начали заказывать. Привозят куличи нам каждый день, и к вечеру уже ничего не остается», – делится продавец Елена

Сейчас в магазинах цены на классические куличи в зависимости от размера – от 16 до 105 руб. (7 – 44 грн по местному курсу валют) за штуку.

Местные жители говорят, что последние годы уже сами не пекут паски, а перешли на «магазинные». «Второй год не пеку. А раньше обычно всегда дома пекли. В прошлом году попробовали покупные – понравилось. В этом году тоже решили покупать. Цена хорошая. Вчера покупали – и сразу попробовали, поэтому и сегодня покупаем», – говорит горловчанка Дарья.

Отметим, что в демонстрируемом сюжете как покупатели, так и некоторые сотрудники магазина в период карантина были без защитных масок.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube