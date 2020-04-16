Прививка БЦЖ: Влияет ли вакцина на заражение коронавирусом

Вакцина Бацилла Кальметом-Герена (БЦЖ) никак не влияет на вероятность заражения человека коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, пишет «Прямой».

В ВОЗ прокомментировали информацию о том, что вакцина БЦЖ почти в шесть раз снижает риск заражения коронавируса COVID-19.

В сообщении организации говорится, что нет никаких доказательств того, что вакцина Bacille Calmette-Guérin (BCG) защищает людей от заражения COVID-19.

Сейчас в мире проводятся два клинических испытания, посвященных этому вопросу. Их проводят на животных и людях. В ВОЗ отметили, что как только результаты этих исследований обнародуют – им дадут оценку.

В ВОЗ отметили, что по-прежнему рекомендуют вакцинацию БЦЖ для новорожденных, но не видят ее целесообразности для профилактики коронавируса.

В организации добавили, что ранее проводилось исследование, в ходе которого авторы сравнивали частоту случаев COVID-19 в странах, где вакцина БЦЖ используется регулярно и не используется. Было определено, что в странах, где БЦЖ вводили новорожденным, было значительно меньше лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Но результаты таких исследований нельзя назвать корректными, поскольку они проводились во время вспышки эпидемии COVID-19, а не после нее.

Напомним, в Украине за минувшие сутки лабораторно подтверждены 397 случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусная инфекция выявлена у 29 детей и 104 медицинских работников.