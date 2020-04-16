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Украина передала в рамках обмена двух граждан России

16.04.20 18:19

Во время обмена удерживаемых лиц между Украиной и «Л-ДНР» присутствуют два гражданина РФ. Об этом сегодня, 16 апреля, заявила журналистам представитель «ЛНР» Ольга Кобцева, пишет российское РИА Новости.

«С украинской стороны на территорию ЛНР передали четыре человека, среди них двое граждан РФ», – сказала Кобцева.

Она уточнила, что добровольное участие в обмене граждан России было зафиксировано консулом РФ.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля освобождены 20 украинских граждан, удерживавшихся на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.

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