Во Львове умер второй зараженный коронавирусом военнослужащий ВСУ

В Вооруженных Силах Украины (ВСУ) зафиксирован второй летальный случай от коронавируса. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

«Так, сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, умер сотрудник Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.

Уточняется, что первые признаки болезни у него появились еще 1 апреля. «В связи с ухудшением самочувствия 08.04.2020 года он был доставлен во Львовскую областную инфекционную больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и получал необходимое лечение», – отмечается в сообщении.

Заболевание военнослужащего острой респираторной болезни COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12 апреля 2020 года. Сегодня, 16 апреля, он умер.

По имеющейся информации, у мужчины, кроме острой респираторной болезни Covid-19, были сопутствующие заболевания.

Напомним, что по состоянию на сегодня, 16 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом.