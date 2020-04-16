Перед телевизором кулич не освятить: Жителей Донбасса призывают отмечать Пасху дома, но церкви будут открыты

Жителей Донетчины призывают отмечать праздник Пасхи дома и не ходить на службу в церковь. Вместо этого власти и священники рекомендуют смотреть трансляции по телевидению и на интернет-сайтах. А вот освятить праздничные куличи без молитвы не выйдет, предупреждают священнослужители. Впрочем, говорят церковники, это всего лишь обряд, а не обязательная процедура, передает «Радио Свобода».

Священники Православной церкви Украины призывают людей оставаться дома. Пасхальный кулич перед телевизором, конечно, освятить не получится, но праздник от того не потеряет святости.

«Не телевидение освящает паски, а благодать Святого Духа по нашей молитве. Пасха – это не только освящение пасок и яиц, то есть праздничной еды. Это только обряд, а сама Пасха – светлое Христово Воскресение – это победа добра над злом», – говорит Архиепископ Донецкий и Мариупольский Православной церкви Украины Сергий Горобцов.

По возможности оставаться дома призывают верующих и в Украинской православной церкви. Запретить людям посещать службу никто не может, но, тем не менее, говорят священники, лучше предпочесть телетрансляцию посещению храма. Освященные куличи можно будет купить в магазинах города.

«Я знаю, что есть желание у руководства наших магазинов, супермаркетов освятить пасочки. Мы никогда никому не отказываем, тем более, это может быть, даст возможность людям избежать каких-то лишних движений в Пасхальную ночь. Дай Бог, чтобы это все послужило во благо. Так, что мы не отказываем. Тем, кто к нам обращается, мы стараемся помочь», – говорит протоиерей Сергий Капитоненко.

Священники говорят, что готовы проводить службу и в условиях карантина, а прихожан будут просить соблюдать безопасную дистанцию во время молитв.

В Донецкой облгосадминистрации настаивают на том, чтобы люди не ходили на службу, поскольку это может привести к распространению коронавируса. И все карантины и ограничения предыдущих недель окажутся бесполезными. «Пожалуйста, оставайтесь дома. Отметьте этот большой праздник Христова Воскресения в кругу близких родственников. Вы сможете увидеть праздничные литургии на центральных телеканал и на сайте Донецкой облгосадминистрации», – призывает председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За общественным порядком, в том числе и за соблюдением карантинных ограничений, будут следить усиленные патрули полиции. Так, в Святогорск, где расположена главная святыня Донбасса – Святогорская Лавра, из Мариуполя направят дополнительные отряды правоохранителей. Всего же по области будут дежурить более полутысячи патрулей полиции.

Как сообщалось ранее, праздновать Пасху дома и без гостей готовы в этом году большинство украинцев. И только 7% честно признались, что несмотря на рекомендации и карантинные запреты все равно пойдут в храм