Долгожданный шаг: В ЕС отреагировали на новый обмен на Донбассе

В Европейском Союзе назвали взаимный обмен удерживаемыми лицами на Донбассе долгожданным шагом на пути реализации одного из мероприятий, согласованных на саммите «Нормандской четверки» в декабре. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, пишет « Европейская правда ».

«Это долгожданный следующий шаг на пути реализации одной из мер, согласованной на саммите Парижского Нормандского формата 9 декабря 2019 года. Европейский Союз ожидает, что все стороны продолжат работу по выполнению Минских договоренностей, в том числе опираясь на рекомендации, согласованные во время саммита», – говорится в заявлении.

Евросоюз напомнил о своей поддержке Нормандского формата, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы. «Полное выполнение Минских договоренностей – это единственный путь к достижению устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины», – подчеркнули в ЕС.

Также Брюссель призвал Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования обеспечить свободу передвижения через линию соприкосновения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гуманитарных субъектов, а также предоставить доступ Международному комитету Красного Креста ко всем лицам, которые остались под стражей.