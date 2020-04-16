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Долгожданный шаг: В ЕС отреагировали на новый обмен на Донбассе

16.04.20 19:17
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Европейском Союзе назвали взаимный обмен удерживаемыми лицами на Донбассе долгожданным шагом на пути реализации одного из мероприятий, согласованных на саммите «Нормандской четверки» в декабре. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, пишет «Европейская правда».

«Это долгожданный следующий шаг на пути реализации одной из мер, согласованной на саммите Парижского Нормандского формата 9 декабря 2019 года. Европейский Союз ожидает, что все стороны продолжат работу по выполнению Минских договоренностей, в том числе опираясь на рекомендации, согласованные во время саммита», – говорится в заявлении.

Евросоюз напомнил о своей поддержке Нормандского формата, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы. «Полное выполнение Минских договоренностей – это единственный путь к достижению устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины», – подчеркнули в ЕС.

Также Брюссель призвал Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования обеспечить свободу передвижения через линию соприкосновения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гуманитарных субъектов, а также предоставить доступ Международному комитету Красного Креста ко всем лицам, которые остались под стражей.

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