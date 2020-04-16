Семья, застрявшая на КПВВ «Станица Луганская», нашла приют в торговой палатке (Фото)

Семья из временно неподконтрольного украинской власти Стаханова (Луганская обл.) не может пересечь линию разграничения и вернуться к себе домой, поэтому вынуждена жить возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Супруги нашли приют в торговом павильоне. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Гуманитарной миссии «Пролиска» на своей странице в Facebook.

Так, во время визита на КПВВ «Станица Луганская», который временно приостановил пропуск граждан в связи с недопущением распространения пандемии COVID-19, к сотрудникам гуманитарного центра «Пролиска – Станица Луганская», обратился Александр с просьбой о помощи.

«Мужчина рассказал, что он вместе с супругой Валентиной выехал из города Стаханов в Киев, чтобы найти работу. Когда в Украине был объявлен карантин из-за коронавируса, супруги решили ехать домой. По словам Александра, они не знали о временной приостановке работы КПВВ "Станица Луганская". Сбережения у семьи быстро закончились, поэтому они были вынуждены временно поселиться в павильоне, где раньше торговали фруктами и овощами. Эта торговая палатка, в которой также ночевала еще одна женщина, находится рядом с КПВВ "Станица Луганская"», – говорится в сообщении.

Сотрудники гуманитарного центра предоставили супругам продукты, питьевую воду, чай, а также защитные маски и средства гигиены и дезинфекции. Также Александру и Валентине передали теплое одеяло и носки.

Кроме того, благодаря помощи супруги смогли арендовать жилье, где они смогут находиться, пока не появится возможность пересечь КПВВ «Станица Луганская» и вернуться домой.

Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска»

Как сообщалось ранее, 8 апреля почти 50 человек оставались на КПВВ «Станица Луганская» и не могли пересечь линию разграничения в сторону неподконтрольной украинской власти территории. Люди, застрявшие на КПВВ, не могут воссоединиться со своими семьями.

Напомним, жительница временно неподконтрольного украинской власти Краснодона (после переименования Сорокино, Луганская обл.) возле КПВВ «Станица Луганская» была вынуждена жить практически на улице, так как не может вернуться к себе домой.