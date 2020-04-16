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Без симптомов: У нардепа Новинского выявлен коронавирус

16.04.20 18:56
Вадим Новинский / Facebook
Вадим Новинский / Facebook

У народного депутата Вадима Новинского выявлен COVID-19. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что 15 апреля прошел тестирование на коронавирус «в соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19».

«После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат», – констатировал Новинский.

Парламентарий отметил, что чувствует себя нормально и болезнь проходит без симптомов. «Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы», – написал он.

«До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением… Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции», – дополнил Новинский.

Народный депутат также сообщил, что тщательное тестирование пройдут все, с кем он контактировал в последнее время.

Напомним, по состоянию на 6 апреля заболевание COVID-19 было подтверждено у 8-ми народных депутатов Украины. Как сообщалось ранее, народный депутат Украины из Луганской области Сергей Шахов, у которого лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, уже также выписан из больницы. Также сообщалось, что народный депутат Украины из Луганской области Руслан Горбенко вылечился от коронавируса.

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