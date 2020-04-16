Заложники карантина: На КПВВ Донбасса 65 человек ожидают пересечения линии разграничения, чтобы попасть домой

65 человек ожидают пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Луганской и Донецкой областях в сторону временно неподконтрольной украинской власти территории. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает Офис омбудсмена Украины.

«В связи с введением с 27 марта временного ограничения пересечения линии разграничения в Донецкой и Луганской областях для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, несколько десятков украинцев не смогли попасть к постоянному месту жительства на временно оккупированные территории», – говорится в сообщении.

Так, по результатам мониторинга СМИ, сообщений общественных организаций, а также из коллективного обращения, которое поступило к уполномоченному, установлено, что 55 граждан, среди которых большинство пожилых людей и лица с инвалидностью, ожидают пересечения на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.).

Как уточняется, работники территориальных подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины предоставляют возможность находиться таким лицам в пунктах обогрева на КПВВ (кипятят воду для чая и заваривания каш быстрого приготовления). «После закрытия КПВВ люди вынуждены арендовать у местных жителей койко-места за 100-150 грн в сутки, а утром они снова возвращают на КПВВ с надеждой вернуться домой. Общественные организации и неравнодушные люди оказывают всяческую помощь в виде продуктов питания, средств защиты и т.д., однако это не решает существующей проблемы в целом», – рассказали у омбудсмена.

Аналогичная ситуация сложилась и на КПВВ Донецкой области.

По сообщению мониторов регионального офиса Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), вблизи КПВВ «Марьинка» и КПВВ «Майорское» с надеждой на пересечение линии разграничения ожидают 10 человек (в том числе на КПВВ «Марьинка» – 4 человека, КПВВ «Майорское» – 6 человек), среди них два человека с онкологическими заболеваниями.

«С целью содействия в разрешении ситуации, уполномоченный Верховной Раде Украины по правам человека (Людмила Денисова, – ред.) обратилась к главам Донецкой и Луганской областных государственных администраций с просьбой принять все возможные меры для обеспечения временным жильем до снятия ограничений в перемещении через КПВВ граждан, которые не смогли вернуться к постоянному месту жительства, а также содействие в решении их гуманитарных потребностей. Уполномоченный отмечает, что нынешняя ситуация предопределяет новые вызовы для общества и является очередным поводом объединиться для решения неотложных вопросов, в частности оказания помощи нашим гражданам, которые стали заложниками ситуации, связанной с предотвращением распространения острой респираторной болезни COVID-19», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, 8 апреля почти 50 человек оставались на КПВВ «Станица Луганская» и не могли пересечь линию разграничения в сторону неподконтрольной украинской власти территории. Люди, застрявшие на КПВВ, не могут воссоединиться со своими семьями.

Напомним, что возле КПВВ «Станица Луганская» жительница временно неподконтрольного украинской власти Краснодона (после переименования Сорокино, Луганская обл.) была вынуждена жить практически на улице, так как не может вернуться к себе домой, а семья из временно неподконтрольного украинской власти Стаханова (Луганская обл.) нашла приют в торговом павильоне.