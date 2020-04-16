Пытки, насилие над пленными в «Л-ДНР»: В Генпрокуратуре готовят документы в Гаагский суд

Офис Генерального прокурора работает со всеми 20 освобожденными украинцами для подготовки и передачи доказательств нарушения международного гуманитарного права в Офис прокурора Международного уголовного суда. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуроры также обеспечат привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений на национальном уровне. «Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пытки, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели», – сообщил начальник департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокурор Юрий Рудь.

Также сообщается, что за шесть лет вооруженной агрессии РФ органы прокуратуры совместно с СБУ установили более 160 мест незаконного содержания украинских граждан на Донбассе. Более 3 500 человек были противоправно лишены свободы.

В отдельных местах одновременно содержались в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, без должного обеспечения медицинской помощью и питанием.

На сегодня за нарушение законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины) уже привлечены к уголовной ответственности более 80 человек, в отношении 16 из них обвинительные акты направлены в суд.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля освобождены 20 украинских граждан, удерживавшихся на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.